Cessione Kean | ecco cosa ne ha bloccato la cessione

(Di domenica 11 settembre 2022) Moiseavrebbe dovuto lasciare la Juventus in estate, ma l’accordo con l’Everton ne hala partenza Moiseavrebbe dovuto lasciare la Juventus in estate, ma l’accordo con l’Everton ne hala partenza. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione non ha permesso al classe 2000 di cambiare aria e ora si trova come alternativa a Vlahovic e Milik. L'articolo proviene da Calcio News 24.

junews24com : Mercato Juve: questo ha impedito la sua cessione! Retroscena sul bianconero - junews24com : Mercato Juve: questo ha impedito la sua cessione! Retroscena sul bianconero - - ZonaBianconeri : RT @cmdotcom: #Juve, tocca a #Kean: impossibile la cessione, è già dietro a #Milik. Ma #Allegri gli dà un'altra occasione #JuveSalernitana… - sportli26181512 : Juve, tocca a Kean: impossibile la cessione, è già dietro a Milik. Ma Allegri gli dà un'altra occasione: Ancora una… - cmdotcom : #Juve, tocca a #Kean: impossibile la cessione, è già dietro a #Milik. Ma #Allegri gli dà un'altra occasione… -

Calciomercato.com

- D'altronde il fatto chesia ancora un giocatore della Juve trova le principali ragioni (se non uniche) nell'operazione che si è resa necessaria un anno fa per riportarlo a Torino dall'Everton. ......dell'attaccante italiano hanno fatto si che nella dirigenza sportiva della Juventus nascesse il desiderio che qualora il livello di Moisenon fosse salito, si sarebbe deciso per la sua... Juve, tocca a Kean: impossibile la cessione, è già dietro a Milik. Ma Allegri gli dà un'altra occasione Moise Kean con tutta probabilità partirà dal primo minuto questa sera all’Allianz Stadium per Juve Salernitana. Il Corriere dello Sport ha tracciato quella che è stata l’estate dell’attaccante classe ...Moise Kean avrebbe dovuto lasciare la Juventus in estate, ma l’accordo con l’Everton ne ha bloccato la partenza Moise Kean avrebbe dovuto lasciare la Juventus in estate, ma l’accordo con l’Everton ne ...