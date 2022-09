C’è qualcosa che bisogna sapere sull’effetto di TikTok che ti aiuta a scoprire chi votare alle prossime elezioni (Di domenica 11 settembre 2022) Tra poche settimane si andrà a votare per le elezioni politiche e, per la maggior parte degli appartenenti alla generazione Z, sarà la prima volta in cui si prenderà dal cassetto la propria tessera per recarsi a mettere le X sulla scheda elettorale. Per questo, a dispetto di quanto si poteva pensare lo scorso luglio, quando Mario Draghi ha dato le dimissioni dalla sua carica di presidente del Consiglio, i giovani si stanno straordinariamente dimostrando interessati a quanto sta accadendo in Italia. E adesso, qualcuno ha anche creato un «effetto TikTok elezioni politiche 2022» per far scoprire, a chi lo prova, il partito o lo schieramento verso cui si è più inclini. LEGGI ANCHE > Come funziona il “Centro elezioni” attivo da oggi su TikTok TikTok non ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 11 settembre 2022) Tra poche settimane si andrà aper lepolitiche e, per la maggior parte degli appartenenti alla generazione Z, sarà la prima volta in cui si prenderà dal cassetto la propria tessera per recarsi a mettere le X sulla scheda elettorale. Per questo, a dispetto di quanto si poteva pensare lo scorso luglio, quando Mario Draghi ha dato le dimissioni dalla sua carica di presidente del Consiglio, i giovani si stanno straordinariamente dimostrando interessati a quanto sta accadendo in Italia. E adesso, qualcuno ha anche creato un «effettopolitiche 2022» per far, a chi lo prova, il partito o lo schieramento verso cui si è più inclini. LEGGI ANCHE > Come funziona il “Centro” attivo da oggi sunon ...

