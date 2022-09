Castiglione della Pescaia | due morti e tre feriti nello scontro frontale fra due auto

joricherubini : Castiglione della Pescaia, scontro frontale tra due auto: due morti e 3 feriti - StraNotizie : Incidenti, scontro frontale a Castiglione della Pescaia: due morti - FratellidItalia : RT @maurorotelli: Sabato al gazebo FDI Castiglione in Teverina, poi Centro Botanico Moutan per “Verdi e contenti”, aperto anche domenica 11… - Piergiulio58 : Gravissimo incidente all'alba nei pressi di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. A perdere la vita… - corona_tweet : RT @pleccese: Incidenti, scontro frontale a Castiglione della Pescaia: due morti ??Leggi di più su -

Grave incidente questa mattina intorno alle 5 sulla SP 158 tra la località di Pian d'Alma ePescaia. Si tratta di un scontro frontale tra due auto. Una donna di 50 anni è deceduta a bordo dell'elisoccorso Pegaso 2 mentre veniva trasportata in codice 3 all'ospedale ...Grave incidente questa mattina intorno alle 5 sulla SP 158 tra la località di Pian d'Alma ePescaia. Si tratta di un scontro frontale tra due auto. Una donna di 50 anni è deceduta a bordo dell'elisoccorso Pegaso 2 mentre veniva trasportata in codice 3 all'ospedale ...Una tragica notizia arriva dalla provincia di Grosseto per un tremendo incidente che si è portato via due vite. Un 57enne e una 50enne sono morti per uno ...Due persone sono morte in un incidente stradale avvenuto stamani intorno alle 5 sulla strada provinciale 158 tra Pian d'Alma e Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. (ANSA) ...