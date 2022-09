Castellaneta: festival degli sbandieratori Stasera (Di domenica 11 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: L’associazione Pro Loco “Domenica Terrusi” di Castellaneta, in collaborazione con Pienne produzione eventi e con il patrocinio del Comune di Castellaneta, organizza la prima edizione del festival degli sbandieratori, Trofeo Fidelissima Civitas, che si terrà a Castellaneta domenica 11 settembre 2022, a conclusione delle manifestazioni estive della città di Castellaneta. Il festival sbandieratori Fidelissima Civitas Città di Castellaneta, evento unico nel suo genere nel Sud Italia, nasce con l’intento di ricordare e valorizzare la storia e le tradizioni delle varie comunità attraverso i loro cortei storici, collegandole idealmente agli avvenimenti del cosiddetto ... Leggi su noinotizie (Di domenica 11 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: L’associazione Pro Loco “Domenica Terrusi” di, in collaborazione con Pienne produzione eventi e con il patrocinio del Comune di, organizza la prima edizione del, Trofeo Fidelissima Civitas, che si terrà adomenica 11 settembre 2022, a conclusione delle manifestazioni estive della città di. IlFidelissima Civitas Città di, evento unico nel suo genere nel Sud Italia, nasce con l’intento di ricordare e valorizzare la storia e le tradizioni delle varie comunità attraverso i loro cortei storici, collegandole idealmente agli avvenimenti del cosiddetto ...

giornalemionews : A Castellaneta, il Festival degli Sbandieratori - BlunoteWeb : Castellaneta: Festival degli Sbandieratori domenica 11 settembre - lillidamicis : Castellaneta. L’Associazione Pro Loco “Domenica Terrusi' di Castellaneta, in collaborazione con Pienne produzione e… - amadeusarte : Il LakeComo Music Festival si sposta in Brianza con il duo Narcisi-Castellaneta - - amadeusarte : Il LakeComo Music Festival si sposta in Brianza con il duo Narcisi-Castellaneta - -