Cascate del Serio, nuova apertura: torna lo spettacolo della natura (Di domenica 11 settembre 2022) Valbondione. Domenica 11 settembre dalle 11 alle 11.30 a Valbondione si terrà la nuova apertura delle Cascate del Serio. Si tratta del quarto appuntamento stagionale di questo spettacolo della natura sempre molto atteso. Ticket parcheggio auto 5 euro, si consiglia abbigliamento da montagna. Possibilità di andare alla scoperta delle Cascate del Serio accompagnati dalle guide alpine di Mountain Team Italy: costo a persona 7 euro (inclusa assicurazione RCT) – bambini fino a 14 anni gratis. Prenotazioni entro le 15 del giorno prima.

