Carta docente Bonus 500 euro, per il Giudice ne hanno diritto anche i docenti precari. Sentenza (Di domenica 11 settembre 2022) Tra i primi giudici ordinari, il Tribunale di Marsala, con Sentenza n. 803 del 07/09/2022, in accoglimento delle domande e delle tesi di parte ricorrente, ha riconosciuto anche a due docenti precari il diritto di percepire l’importo stabilito ogni anno con la carte del docente, riservata soltanto ai docenti di ruolo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 11 settembre 2022) Tra i primi giudici ordinari, il Tribunale di Marsala, conn. 803 del 07/09/2022, in accoglimento delle domande e delle tesi di parte ricorrente, ha riconosciutoa dueildi percepire l’importo stabilito ogni anno con la carte del, riservata soltanto aidi ruolo. L'articolo .

giocarmon : 'Le antiche tecniche fotografiche' un libro unico al mondo che ti insegna a fare oggi le antiche stampe fotografich… - giocarmon : 'Le antiche tecniche fotografiche' un libro unico al mondo che ti insegna a fare oggi le antiche stampe fotografich… - giocarmon : I costumi da bagno e gli abiti per stare in spiaggia ai primi del novecento a New York 1901-1910 dal libro 'La Moda… - giocarmon : L'inizio della Guida Cronologica dal libro 'La Moda Mare dal 1850 al 1940 nelle fotografie storiche'. Gratis con Ki… - giocarmon : La moda dei costumi da bagno in Giappone all'inizio del novecento dal libro 'La Moda Mare dal 1850 al 1940 nelle fo… -