Carolina Di Domenico: «La musica in tv, la coerenza e le mie nuove sfide» (Di domenica 11 settembre 2022) Carolina Di Domenico è una di quelle conduttrici che ha fatto della coerenza un punto di forza. Si è fatta le ossa prima a Disney Club poi a MTV, facendo dei programmi musicali – da The Voice al DopoFestival - la sua comfort zone. In venticinque anni di carriera ha trovato il suo spazio senza sgomitare e senza facili stratagemmi e i riflettori si sono accesi in maniera prepotente su di lei lo scorso maggio, quando ha commentato con Gabriele Corsi e Cristiano Malgioglio l'Eurovision Song Contest. Improvvisamente, è stato come se tutti si fossero accorti del suo garbo contemporaneo e della sua professionalità. Intanto ha continuato a macinare ore di diretta su Radio2 e domenica 11 settembre condurrà su Rai1 alle 17.20 lo speciale TIM Music Awards - Dalla radio al palco, in coppia con Nek, in cui tanti artisti si ...

