Captain America: New World Order, Chris Evans sarà nel film? La risposta di Anthony Mackie (Di domenica 11 settembre 2022) Al D23 è stato presentato il cast di Captain America: New World Order, ma ci sarà anche Chris Evans? Vediamo la risposta di Anthony Mackie. Captain America: New World Order sarà il quarto film nella saga cinematografica dedicata al personaggio di Captain America, e questa volta sarà interpretato non da Chris Evans, ma da Anthony Mackie. Ciò vuol necessariamente dire che non rivedremo affatto Steve Rogers? La domanda è stata posta da Variety a Anthony Mackie, che con il ... Leggi su movieplayer (Di domenica 11 settembre 2022) Al D23 è stato presentato il cast di: New, ma cianche? Vediamo ladi: Newil quartonella saga cinematografica dedicata al personaggio di, e questa voltainterpretato non da, ma da. Ciò vuol necessariamente dire che non rivedremo affatto Steve Rogers? La domanda è stata posta da Variety a, che con il ...

