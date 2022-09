Capodimonte | aperte le porte della nuova Chiesa Evangelica ADI

Leggi su anteprima24

(Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuto stamane a Benevento, in zona, il primo incontro nel nuovo locale di cultoCristianaADI. Più di duecento credenti si sono spostati dalla storicadi via Ponticelli per recarsi nel nuovo edificio che si erge imponente tra le abitazionizona, ma presentando, allo stesso tempo, le caratteristiche di un luogo non appariscente per preservare l’attenzione incentrata sull’adorazione e l’innalzamentogloria di Dio, senza inutili eccessi. Numerosi sono stati i credenti accorsi, anche di altre comunità evangeliche, per partecipare ad un culto che essi stessi hanno definito essere stato di grande benedizione. Come spiegato dal pastorecomunità Nicola Caponio e dai ...