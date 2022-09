Campioni del Mondo dopo 24 anni! L' Italvolley con un superLavia schianta la Polonia 3 - 1 Domani da Mattarella

(Di domenica 11 settembre 2022) Ventiquattro annil'torna campione del. E come nel 1998 Ferdinando De Giorgi c'è. Allora era giocatore, oggi è l'allenatore della squadra che ha dominato dal primo all'ultimo ...

AZZURRIMONDO DI VOLLEY: POLONIA KO 3 - 1 La Nazionale italiana maschile di pallavolo è campionemondo. Gli azzurri guidati da Fedè De Giorgi nella finale di Katowice battono la ...FOTO Il presidente della Repubblica ha ricevuto al Colle le nazionali femminile e maschile di volleyd'Europa. Poi gli atleti hanno visto il presidenteConsiglio a Palazzo Chigi. In ...Dopo 24 anni l' Italia è di nuovo campione del mondo di pallavolo maschile, quando in campo c’era proprio il Ct salentino Ferdinando De Giorgi. Una finale ...Battuti in finale a Katowice i padroni di casa, organizzatori del torneo. Il quarto titolo arriva dopo 24 anni. Alle 12,45 da Mattarella ...