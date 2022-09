Campagna elettorale - Stop al tour di Letta: il bus elettrico ha le batterie scariche (Di domenica 11 settembre 2022) partita da pochissimo la Campagna elettorale del segretario del Pd, Erico Letta, che ha scelto di spostarsi a bordo di un piccolo bus elettrico, un Mercedes Sprinter di vecchia generazione retrofittato. Ma già sul tragitto verso la prima tappa, quella di Torino, Letta è stato costretto a uno Stop imprevisto per le batterie che si stavano scaricando, e si è trovato costretto a raggiungere il capoluogo piemontese con un'altra auto a emissioni zero. Mobilità sostenibile: sviluppo complicato. A dire il vero, il principale candidato del centrosinistra e il suo staff avevano esplicitato le ragioni di questa insolita scelta al Corriere della sera: "Vogliamo attirare l'attenzione sui problemi della mobilità sostenibile, denunciando la carenza di piazzole per la ricarica ... Leggi su quattroruote (Di domenica 11 settembre 2022) partita da pochissimo ladel segretario del Pd, Erico, che ha scelto di spostarsi a bordo di un piccolo bus, un Mercedes Sprinter di vecchia generazione retrofittato. Ma già sul tragitto verso la prima tappa, quella di Torino,è stato costretto a unoimprevisto per leche si stavano scaricando, e si è trovato costretto a raggiungere il capoluogo piemontese con un'altra auto a emissioni zero. Mobilità sostenibile: sviluppo complicato. A dire il vero, il principale candidato del centrosinistra e il suo staff avevano esplicitato le ragioni di questa insolita scelta al Corriere della sera: "Vogliamo attirare l'attenzione sui problemi della mobilità sostenibile, denunciando la carenza di piazzole per la ricarica ...

