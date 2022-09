Calendario Mondiali volley 2022 oggi: orari finali domenica 11 settembre, programma, tv, streaming. C’è Slovenia-Brasile (Di domenica 11 settembre 2022) Si concludono oggi i Mondiali di pallavolo 2022 a Katowice, in Polonia. È il grande giorno per l’Italia di Fefé De Giorgi, che va a caccia del quarto titolo iridato della propria storia: dopo aver battuto i campioni olimpici della Francia ai quarti e la Slovenia in semifinale, si ci scontrerà contro i padroni di casa della Polonia, che hanno nel mirino la terza iride consecutiva proprio come fece la nostra ‘Generazione di fenomeni’ tra il 1990 ed il 1998. La finale per l’oro sarà perà preceduta dalla finalina per il terzo posto fra Brasile e Slovenia. Le due deluse precederanno Italia e Polonia sul campo di Katowice per il bronzo mondiale: per i verdeoro un successo significherebbe essere per la sesta volta consecutiva sul podio iridato dopo i tre successi dal 2002 al ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Si concludonodi pallavoloa Katowice, in Polonia. È il grande giorno per l’Italia di Fefé De Giorgi, che va a caccia del quarto titolo iridato della propria storia: dopo aver battuto i campioni olimpici della Francia ai quarti e lain semifinale, si ci scontrerà contro i padroni di casa della Polonia, che hanno nel mirino la terza iride consecutiva proprio come fece la nostra ‘Generazione di fenomeni’ tra il 1990 ed il 1998. La finale per l’oro sarà perà preceduta dallana per il terzo posto fra. Le due deluse precederanno Italia e Polonia sul campo di Katowice per il bronzo mondiale: per i verdeoro un successo significherebbe essere per la sesta volta consecutiva sul podio iridato dopo i tre successi dal 2002 al ...

