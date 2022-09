Calcio: Vranckx 'Milan grande, cercherò meritare occasione' (Di domenica 11 settembre 2022) "Il Milan è un grande club che ha fatto la storia del Calcio, con tanti grandi giocatori del passato. Ora sono qui e mi allenerò al meglio per meritarmi questa occasione": lo dice presentandosi a ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 11 settembre 2022) "Ilè unclub che ha fatto la storia del, con tanti grandi giocatori del passato. Ora sono qui e mi allenerò al meglio per meritarmi questa": lo dice presentandosi a ...

sportface2016 : #Milan | #Vranckx: 'Farò del mio meglio per meritarmi quest'occasione' - glooit : Calcio: Vranckx 'Milan grande, cercherò meritare occasione' leggi su Gloo - WhoBelieveInATL : RT @OracoloRNit: ??? #Milan, #Vranckx: 'Per me il Milan è un grande club che ha fatto la storia del calcio, con tanti grandi giocatori del p… - WhoBelieveInATL : RT @sportmediaset: Vranckx: 'Voglio meritarmi il Milan, pronto a prendere l'eredità di Kessie' #Vranckx - stefano_gatto97 : RT @sportmediaset: Vranckx: 'Voglio meritarmi il Milan, pronto a prendere l'eredità di Kessie' #Vranckx -