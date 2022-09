Calcio: Serie A. Gasperini 'Delusione ma abbiamo fatto la gara' (Di domenica 11 settembre 2022) Il tecnico dell'Atalanta "Potevamo fare di più, il loro gol da un'azione confusa" BERGAMO - "La Delusione esiste perché avevamo fi - nalmete sbloccato la partita. La Cremonese è una squadra veloce nei ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 11 settembre 2022) Il tecnico dell'Atalanta "Potevamo fare di più, il loro gol da un'azione confusa" BERGAMO - "Laesiste perché avevamo fi - nalmete sbloccato la partita. La Cremonese è una squadra veloce nei ...

