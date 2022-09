Calcio: Roma; recupera Zaniolo, convocato per Empoli (Di domenica 11 settembre 2022) La Roma recupera Nicolò Zaniolo. È stata una corsa contro il tempo perché per martedì era programmato il rientro in gruppo del giocatore e invece il 22 giallorosso ha sorpreso tutti, partendo con il ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 11 settembre 2022) LaNicolò. È stata una corsa contro il tempo perché per martedì era programmato il rientro in gruppo del giocatore e invece il 22 giallorosso ha sorpreso tutti, partendo con il ...

Roma, Zaniolo e Abraham partiti per Empoli. Out Zalewski e Karsdorp ROMA - Esattamente venti giorni dopo l'infortunio alla spalla nel match contro la Cremonese Nicolò Zaniolo è tornato ufficialmente a disposizione di Mourinho. La Roma questo pomeriggio alle 17 ha preso un volo da Firenze per poi raggiungere con il pullman Empoli, dove domani sera sarà impegnata per il match di campionato. La buona notizia per Mourinho è il ...

Diretta Lazio - Verona ore 18: formazioni ufficiali, dove vederla in tv e in streaming ROMA - Primo esame post Europa per la Lazio. Lo scorso anno i match successivi al giovedì di Europa League sono costati tanti punti ai ragazzi di Sarri. In questa stagione il tecnico chiede vittorie ...

Empoli-Roma, le formazioni: Zaniolo è partito con la squadra Dopo il ko in Europa League col Ludogorets la Roma si rituffa in campionato per la terza trasferta di fila. Domani nel posticipo del lunedì alle 20.45...