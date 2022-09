Bundesliga: Union Berlino da solo in vetta alla classifica (Di domenica 11 settembre 2022) L’Union Berlino batte il Colonia per 1-0 e approfitta del pareggio del Bayern e la sconfitta del Borussia si porta in vetta alla Bundesliga Vittoria di misura dell’Union Berlino contro il Colonia. alla squadra della ex Berlino est basta l’autorete di Hubers. Con la sconfitta del Borussia Dortmund contro il Lipsia e il pareggio del Bayern Monaco, la squadra della capitale tedesca è da sola in vetta alla Bundesliga. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) L’batte il Colonia per 1-0 e approfitta del pareggio del Bayern e la sconfitta del Borussia si porta inVittoria di misura dell’contro il Colonia.squadra della exest basta l’autorete di Hubers. Con la sconfitta del Borussia Dortmund contro il Lipsia e il pareggio del Bayern Monaco, la squadra della capitale tedesca è da sola in. L'articolo proviene da Calcio News 24.

