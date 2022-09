Bundesliga: l'Union vince ancora e sale in vetta, pari tra Friburgo e Gladbach (Di domenica 11 settembre 2022) Col Bayern Monaco che continua a stentare - contro lo Stoccarda è arrivato il terzo pareggio consecutivo in campionato per l'avversario... Leggi su calciomercato (Di domenica 11 settembre 2022) Col Bayern Monaco che continua a stentare - contro lo Stoccarda è arrivato il terzo pareggio consecutivo in campionato per l'avversario...

_GianLuca_ : RT @gippu1: In #Bundesliga la capitale Berlino torna in testa da sola dopo 13 anni: non succedeva dal 21 marzo 2009. Allora era l'Hertha, o… - Gio_Dusi : Tutto vero: dopo la 6ª giornata l’Union Berlino è da solo in testa alla Bundesliga. Qualcosa di incredibile. - gippu1 : In #Bundesliga la capitale Berlino torna in testa da sola dopo 13 anni: non succedeva dal 21 marzo 2009. Allora era… - Gio_Dusi : Potrebbe durare solo un paio d’ore, se il Friburgo dovesse battere il Gladbach, ma importa il giusto: alle 17.35 de… - infobetting : Colonia-Union Berlin (Bundesliga, 11 settembre ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici -