Youking_3 : @Alex_Cavasinni raccontami invece di Brozovic che esulta sotto la sud, di Barella e Bastoni che fanno “stai zitto a… - fcin1908it : Brozovic esulta sui social: “Tutti insieme, forza Inter” - morristhetop : RT @spondainter: Brozovic esulta: “Vittoria troppo importante” - spondainter : Brozovic esulta: “Vittoria troppo importante” - _marcobianchi_ : Dumfries non esulta al gol. Brozovic fa la punta meglio di Dzeko e Correa messi insieme. -

Calciomercato.com

L'Inter, a parte Skriniar, va vicina al gol con una girata di Lautaro (cross di Bastoni) poi ci pensanoe Barella. San Siro. Una liberazione, ma non definitiva . IL TABELLINO Inter - ...Milan - Inter 3 - 2, Pioli: 'Questa squadra continua a stupirmi' Il titolo principale se lo ... A San Siro si sono accavallate diverse partite, con l'Inter in vantaggio per prima (al 21')... Brozovic esulta sui social: 'Tutti insieme, forza Inter' FOTO L’Inter, a parte Skriniar, va vicina al gol con una girata di Lautaro (cross di Bastoni) poi ci pensano Brozovic e Barella. San Siro esulta. Una liberazione, ma non definitiva. INTER (3-5-2): ...Esulta sui social Marcelo Brozovic, grande protagonista nella vittoria per 1-0 dell'Inter a San Siro contro il Torino ...