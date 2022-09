Brescia | barista muore all’improvviso mentre sta lavorando | i clienti provano a salvarlo con il massaggio cardiaco

(Di domenica 11 settembre 2022) Caduto a terra morto, poco dopo essere rientrato dentro il suo bar da una pausa sigaretta. È morto così undi Maclodio, in provincia di. Uno deipresenti dentro il locale, tre secondo le prime ricostruzioni, ha subito provato a salvare l’uomo con un. I tentativi di rianimarlo sono proseguiti all’arrivo dei soccorsi, ma ilera già morto. Al momento della tragedia era presente anche una donna che lavora nel locale. La vittima si chiamava Roberto Soldati, 55 anni, ed era titolare da diversi anni del Davai Caffè. Oltre al bar a Maclodio, l’uomo era proprietario anche di un locale in Franciacorta e di un altro a Trenzano. Sulle cause della morte, rende notoToday, stanno indagando i carabinieri di ...

È stato per anni il titolare del Bar Tosio, nell'omonima via del centro, ritrovo di diverse generazioni di giovani bresciani negli anni '70 e '80. Renato Buila è mancato nei giorni scorsi per una ...