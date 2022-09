Botte, insulti, sputi: orrore al gazebo della Lega, cosa è successo (Di domenica 11 settembre 2022) La denuncia della Lega arriva ieri sera pochi minuti prima delle 22: «Un gruppo di circa 40 anarchici ha picchiato i nostri militanti a Marina di Carrara». L'episodio è accaduto nel centro della cittadina toscana, dove alcuni simpatizzanti del Carroccio stavano organizzando una tradizionale serata di campagna elettorale con banchetto, volantini e magliette blu. Senonché una pattuglia di antagonisti ha pensato bene di rovesciare il gazebo, insultare i presenti e addirittura aggredire corpo a corpo alcune militanti presenti. Il comunicato della Lega è durissimo: «Militanti della Lega picchiati anche con aste di bandiere (donne comprese), una persona che ha richiesto cure mediche, gazebo e tavolini devastati. Nelle scorse settimane ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 settembre 2022) La denunciaarriva ieri sera pochi minuti prima delle 22: «Un gruppo di circa 40 anarchici ha picchiato i nostri militanti a Marina di Carrara». L'episodio è accaduto nel centrocittadina toscana, dove alcuni simpatizzanti del Carroccio stavano organizzando una tradizionale serata di campagna elettorale con banchetto, volantini e magliette blu. Senonché una pattuglia di antagonisti ha pensato bene di rovesciare il, insultare i presenti e addirittura aggredire corpo a corpo alcune militanti presenti. Il comunicatoè durissimo: «Militantipicchiati anche con aste di bandiere (donne comprese), una persona che ha richiesto cure mediche,e tavolini devastati. Nelle scorse settimane ...

