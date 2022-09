Bose presenta le QuietComfort Earbuds II | è sfida aperta alle AirPods Pro 2

Leggi su computermagazine

(Di domenica 11 settembre 2022) A poche ore dall’annuncio ufficiale di Apple circa le sue nuove cuffie senza filiPro 2,hato le sue nuove auricolari wireless, leII.II, 9/9/2022 – Computermagazine.itSi tratta di dispositivi senza fili che vanno a posizionarsi nella fascia di prezzo delle nuove cuffie di Cupertino, avendo un prezzo di 299 euro, e che affermano di offrire la “migliore cancellazione del rumore al mondo”, così come si legge nella descrizione ufficiale. Si tratta di nuovi auricolari che pesano 6.24 grammi, con un peso totale di 59.8 grazie alla custodia. Sono pensati appositamente per lo sport, di conseguenza sono in grado di resistere al sudore e all’acqua grazie ad un grado di certificazione IPX4, e ...