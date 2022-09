Bonus 200 euro per organico Covid. Le domande entro il 31 ottobre. L’iter da seguire (Di domenica 11 settembre 2022) Il personale scolastico a tempo determinato, destinatario di contratto Covid scaduto entro il mese di giugno 2022, può accedere all’indennità una tantum di 200 euro prevista dal DL 50/2022. La domanda si presenta all'INPS entro il 31 ottobre 2022. Le modalità sono contenute nella circolare INPS n. 73 del 24 giugno 2022. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 11 settembre 2022) Il personale scolastico a tempo determinato, destinatario di contrattoscadutoil mese di giugno 2022, può accedere all’indennità una tantum di 200prevista dal DL 50/2022. La domanda si presenta all'INPSil 312022. Le modalità sono contenute nella circolare INPS n. 73 del 24 giugno 2022. L'articolo .

