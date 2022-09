Bologna-Fiorentina 2-1, Italiano: “Aver perso oggi è roba da matti” (Di domenica 11 settembre 2022) Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN dopo Bologna-Fiorentina 2-1, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Queste le considerazioni del tecnico dei viola: “Non si può essere arrembanti tutte le partite. Il primo tempo è stato equilibrato. Sinceramente non pensavo di poter perdere una partita del genere. Non voglio neanche commentare gli episodi dubbi. Non possiamo concedere questi due gol quando abbiamo la partita in mano. La colpa è solo nostra e soprattutto mia. Voglio pensare solo alla mia squadra. Perdere una partita così è da matti ed il primo matto sono io. Sono preoccupato perchè non vinciamo le partite. Dodo? E’ una roba seria al polpaccio. Speriamo che non sia nulla che possa toglierlo dal campo per tanto tempo. Questo è il problema di giocare ogni ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Vincenzoha parlato ai microfoni di DAZN dopo2-1, sfida valida per la sesta giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Queste le considerazioni del tecnico dei viola: “Non si può essere arrembanti tutte le partite. Il primo tempo è stato equilibrato. Sinceramente non pensavo di poter perdere una partita del genere. Non voglio neanche commentare gli episodi dubbi. Non possiamo concedere questi due gol quando abbiamo la partita in mano. La colpa è solo nostra e soprattutto mia. Voglio pensare solo alla mia squadra. Perdere una partita così è daed il primo matto sono io. Sono preoccupato perchè non vinciamo le partite. Dodo? E’ unaseria al polpaccio. Speriamo che non sia nulla che possa toglierlo dal campo per tanto tempo. Questo è il problema di giocare ogni ...

