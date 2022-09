Bologna Fiorentina 0-0 LIVE: dentro Saponara per Sottil (Di domenica 11 settembre 2022) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Bologna e Fiorentina: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Dall’Ara, Bologna e Fiorentina si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Bologna Fiorentina 0-0 MOVIOLA 1? Primo pallone girato dalla Fiorentina, si parte. 4? Pressione alta del Bologna in questo avvio. 4? Ci prova Soriano, ma viene murato. 19? Squillo di Bonaventura, mancino che termina sopra la traversa di Skorupski. 26? Cooling break al Dall’Ara. 35? Occasione Bologna, Terracciano esce e blocca Arnautovic, troppo pigro nello scavalcare il portiere viola. 37? Bella azione viola, ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022) Allo stadio Dall’Ara, il match valido per la 6ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Dall’Ara,si affrontano nel match valido per la 6ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi0-0 MOVIOLA 1? Primo pallone girato dalla, si parte. 4? Pressione alta delin questo avvio. 4? Ci prova Soriano, ma viene murato. 19? Squillo di Bonaventura, mancino che termina sopra la traversa di Skorupski. 26? Cooling break al Dall’Ara. 35? Occasione, Terracciano esce e blocca Arnautovic, troppo pigro nello scavalcare il portiere viola. 37? Bella azione viola, ...

