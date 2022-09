Bologna, ecco Thiago Motta: da spettatore con la Fiorentina, poi inizia il lavoro sul campo (Di domenica 11 settembre 2022) Thiago Motta è arrivato a Bologna e osserverà dalla tribuna del Dall’Ara la partita contro la Fiorentina Thiago Motta è arrivato a Bologna e osserverà dalla tribuna del Dall’Ara la partita contro la Fiorentina. Nella giornata di ieri ha visitato Casteldebole e parlato dei programmi con Saputo. inizia la nuova avventura dell’italo-brasiliano, prima dalla tribuna e poi sul campo per rialzare il Bologna. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 11 settembre 2022)è arrivato ae osserverà dalla tribuna del Dall’Ara la partita contro laè arrivato ae osserverà dalla tribuna del Dall’Ara la partita contro la. Nella giornata di ieri ha visitato Casteldebole e parlato dei programmi con Saputo.la nuova avventura dell’italo-brasiliano, prima dalla tribuna e poi sulper rialzare il. Lo scrive il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

