Bologna, Barrow: «Volevamo la vittoria. Gol? Sempre lavorato duramente» (Di domenica 11 settembre 2022) Musa Barrow, attaccante del Bologna, ha parlato dopo il successo contro la Fiorentina: ecco le sue dichiarazioni Musa Barrow ha parlato a Dazn dopo Bologna-Fiorentina. Gol – «Volevo farlo prima, ma ho continuato a lavorare e a credere in me stesso sapendo che prima o poi sarebbe arrivato». vittoria – «Oggi abbiamo dimostrato che Volevamo di vincere a tutti i costi. Non era facile, ma abbiamo lottato e i tre punti sono arrivati». L'articolo proviene da Calcio News 24.

