Bollettino Covid-19 oggi | domenica 11 settembre | contagi | morti e guariti regione per regione

(Di domenica 11 settembre 2022) Nuovo appuntamento con il, che contienegli aggiornamenti relativi a112022. Prosegue quotidianamente il lavoro di analisi della curva epidemiologica da parte del Ministero della Salute e dell’ISS, in collaborazione con le singole regioni che continuano a pubblicare ilcon i dati relativi adal Coronavirus.si registrano 12.317 nuovi, 34, 25.371, 23.235 tamponi molecolari, 180 (+7) ricoverati in terapia intensiva, 3.923 (-13) ricoverati negli altri reparti. Inoltre sono -13.090 gli attualmente positivi per un totale di 471.849. SportFace.

La regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi e stato eliminato 1 caso in quanto non paziente. La regione Campania comunica che a seguito delle verifiche ...terapie intensive: +7 Sono 12.317 i nuovi casi diin Italia (ieri sono stati 15.565, qui il). Sale così ad almeno 22.048.032 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars -