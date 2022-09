Berlusconi: giovani,1000 euro al mese (Di domenica 11 settembre 2022) Silvio Berlusconi si è espresso rivolgendosi ai giovani: contratti a tempo indeterminato, no tassazioni/contribuiti i primi due anni per chi li assume, 1000 euro al mese garantiti. Il 10 settembre Silvio Berlusconi si è dichiarato sicuro della vittoria della coalizione del centro-destra nonostante la loro eterogeneità: “Siamo partiti diversi, abbiamo un linguaggio diverso: ma questa diversità è una ricchezza perché è un rapporto sincero”. Ha detto in collegamento alla convention del centrodestra a Palermo in sostegno di Renato Schifani, candidato alla presidenza della Regione.“Ci sarà una straordinaria vittoria del centrodestra, per la prima volta dal 2008 gli italiani potranno scegliere di nuovo da chi essere governati e sceglieranno sicuramente il centrodestra”. Oggetto e ... Leggi su notizieitaliaonline (Di domenica 11 settembre 2022) Silviosi è espresso rivolgendosi ai: contratti a tempo indeterminato, no tassazioni/contribuiti i primi due anni per chi li assume,algarantiti. Il 10 settembre Silviosi è dichiarato sicuro della vittoria della coalizione del centro-destra nonostante la loro eterogeneità: “Siamo partiti diversi, abbiamo un linguaggio diverso: ma questa diversità è una ricchezza perché è un rapporto sincero”. Ha detto in collegamento alla convention del centrodestra a Palermo in sostegno di Renato Schifani, candidato alla presidenza della Regione.“Ci sarà una straordinaria vittoria del centrodestra, per la prima volta dal 2008 gli italiani potranno scegliere di nuovo da chi essere governati e sceglieranno sicuramente il centrodestra”. Oggetto e ...

