Berlusconi “Ai giovani stipendi di almeno mille euro al mese” (Di domenica 11 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi mi voglio rivolgere ai giovani. A loro dobbiamo restituire la speranza per il futuro. Dobbiamo aiutarli ad avere un lavoro dignitoso, a potersi comprare una casa, formare una famiglia, crescere dei figli. Per questo, toglieremo ogni tassa e ogni spesa contributiva, per i primi due anni, ai datori di lavoro che assumeranno un ragazzo o una ragazza a tempo indeterminato”. Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, nella consueta “pillola” sul programma elettorale del partito. “Molti giovani però, oggi hanno solo contratti temporanei, di apprendistato, di praticantato. Quando saremo al governo interverremo affinchè il loro stipendio sia almeno di 1.000 euro al mese” aggiunge. “Non sarà un costo per le aziende, perchè l’eventuale ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 settembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Oggi mi voglio rivolgere ai. A loro dobbiamo restituire la speranza per il futuro. Dobbiamo aiutarli ad avere un lavoro dignitoso, a potersi comprare una casa, formare una famiglia, crescere dei figli. Per questo, toglieremo ogni tassa e ogni spesa contributiva, per i primi due anni, ai datori di lavoro che assumeranno un ragazzo o una ragazza a tempo indeterminato”. Lo afferma il leader di Forza Italia, Silvio, nella consueta “pillola” sul programma elettorale del partito. “Moltiperò, oggi hanno solo contratti temporanei, di apprendistato, di praticantato. Quando saremo al governo interverremo affinchè il loroo siadi 1.000al” aggiunge. “Non sarà un costo per le aziende, perchè l’eventuale ...

