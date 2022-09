Benzina alle stelle? Risparmia carburante alla guida | il trucco infallibile

(Di domenica 11 settembre 2022) Negli ultimi mesi, gli italiani hanno sperimentato prezzi altissimi per quanto riguarda il rifornimento della. Cifre così alte non erano mai state registrate almeno di recente. Perché i prezzi del gas sono? Ci sono due fattori importanti che stanno causando il picco dei prezzi del gas: la guerra in Ucraina e il calo della produzione di petrolio durante la pandemia. Adobe StockPoco dopo che la Russia ha invaso l’Ucraina a febbraio, l’amministrazione Biden ha imposto sanzioni sul petrolio russo a marzo, bloccando le importazioni di petrolio, gas naturale e carbone dal paese. Picco del prezzo della: ecco perché Anche se il petrolio russo rappresenta solo una piccola parte delle importazioni di gas degli Stati Uniti, così non è per l’Italia che dipende dal gas russo per il ...

Negli ultimi mesi, gli italiani hanno sperimentato prezzi altissimi per quanto riguarda il rifornimento della benzina. Cifre così alte non erano mai state registrate almeno di recente.
Oggi gli automobilisti cercano tutti i modi possibili e immaginabili per risparmiare sulla stangata della benzina. Ma vediamo come i nuovi bonus del governo siano veramente interessanti, ma come forse ...