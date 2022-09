Belen Rodriguez, ritratto di famiglia: Stefano De Martino e Santiago, lo splendido rapporto tra padre e figlio (Di domenica 11 settembre 2022) Belen Rodriguez ha ritrovato la sua felicità accanto al marito Stefano De Martino e i suoi due figli. Nelle stories racconta della sua bellissima famiglia e dello splendido rapporto tra Stefano De Martino e il figlio Santiago Belen Rodriguez dal suo profilo social apre la porta di casa ai follower e regala momenti di vita quotidiana della sua famiglia bella e felice, adesso, da quando Stefano de Martino è riapparso nella sua vita. Da diverso tempo ormai sono di nuovo una coppia e Belen mostra tutta la sua felicità condividendo i momenti più belli con il marito e Santiago, il loro ... Leggi su 361magazine (Di domenica 11 settembre 2022)ha ritrovato la sua felicità accanto al maritoDee i suoi due figli. Nelle stories racconta della sua bellissimae dellotraDee ildal suo profilo social apre la porta di casa ai follower e regala momenti di vita quotidiana della suabella e felice, adesso, da quandodeè riapparso nella sua vita. Da diverso tempo ormai sono di nuovo una coppia emostra tutta la sua felicità condividendo i momenti più belli con il marito e, il loro ...

361_magazine : Belen Rodriguez ha ritrovato la sua felicità accanto al marito Stefano De Martino e i suoi due figli. Nelle stories… - fashiongenus : Shiseido, a Venezia il party per i suoi 150 anni - alessioviola1 : @stellinaaaaaa22 Però anche voi che non rispondete a un messaggio carino.. Chi vi credete Belen Rodriguez??? - markscap16 : @BadMedic se avessi 1/1000 della sua autostima e convinzione, sarei insieme a Belen Rodriguez - La27ora : «È un peccato enorme non restare nel ruolo. Io credo molto nei ruoli», dice Belen Rodriguez intervistata da Teresa… -