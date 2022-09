Beautiful anticipazioni, puntate americane: da Febbre d’amore arriva Nikki (Di domenica 11 settembre 2022) Nelle puntate americane di Beautiful è appena atterrata a Los Angeles Nikki, l’ex moglie di Deacon, della quale prima d’ora non è mai stato accennato nella soap. I telespettatori di Febbre d’amore conoscono bene entrambi e quello che è successo tra di loro. Lo Sharpe infatti l’aveva incastrata per la morte di Diane, che in realtà era viva, scomparendo poi da Genoa City. Nikki quando viene a sapere la verità, decide di presentare il conto all’ex marito, presentandosi a Los Angeles. Chi è in Beautiful, Alessandro Rigotti? Ecco chi si cela dietro a questo misterioso nome all'interno della soap opera americana Trame americane di ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 11 settembre 2022) Nellediè appena atterrata a Los Angeles, l’ex moglie di Deacon, della quale prima d’ora non è mai stato accennato nella soap. I telespettatori diconoscono bene entrambi e quello che è successo tra di loro. Lo Sharpe infatti l’aveva incastrata per la morte di Diane, che in realtà era viva, scomparendo poi da Genoa City.quando viene a sapere la verità, decide di presentare il conto all’ex marito, presentandosi a Los Angeles. Chi è in, Alessandro Rigotti? Ecco chi si cela dietro a questo misterioso nome all'interno della soap opera americana Tramedi ...

