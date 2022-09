Beatrice Valli in ospedale: “Mi ha messa ko”. Il racconto su Instagram (Di domenica 11 settembre 2022) Giorni e giorni di assenza dai social hanno messo in allarme i tanti follower, ormai affezionati a Beatrice Valli. L’influencer, tra le protagoniste dei tanti red carpet al Festival di Venezia 2022, ha così deciso di spiegare i motivi che l’hanno condotta a prendersi una pausa da Instagram. Il motivo è molto serio e riguarda la sua salute. Niente di grave, comunque, solo un disturbo piuttosto fastidioso al quale ha dovuto porre rimedio con un ricovero in ospedale. Il suo racconto, perciò, non poteva che arrivare direttamente dai suoi canali Instagram, che utilizza quotidianamente per condividere la sua vita e i suoi progetti professionali. Beatrice Valli, perché è stata ricoverata in ospedale Un silenzio lunghissimo, che doveva essere ... Leggi su dilei (Di domenica 11 settembre 2022) Giorni e giorni di assenza dai social hanno messo in allarme i tanti follower, ormai affezionati a. L’influencer, tra le protagoniste dei tanti red carpet al Festival di Venezia 2022, ha così deciso di spiegare i motivi che l’hanno condotta a prendersi una pausa da. Il motivo è molto serio e riguarda la sua salute. Niente di grave, comunque, solo un disturbo piuttosto fastidioso al quale ha dovuto porre rimedio con un ricovero in. Il suo, perciò, non poteva che arrivare direttamente dai suoi canali, che utilizza quotidianamente per condividere la sua vita e i suoi progetti professionali., perché è stata ricoverata inUn silenzio lunghissimo, che doveva essere ...

redazionerumors : [Trending now] Belen Rodriguez, Chiara Ferragni e Beatrice Valli sono solo alcuni nomi dei vip che hanno deciso di… - BlogUomini : Alessia Cammarota spiega come mai non è andata al Festival di Venezia , nessuna polemica con Beatrice Valli.… - katiadiluna16 : #beatricevalli si sfoga sulle critiche ricevute a #Venezia79 Ecco perché è invitata #FestivalDelCinemaDiVenezia… - katiadiluna16 : Beatrice Valli replica alle critiche sulla sua presenza a Venezia: 'Si tratta di lavoro' - zazoomblog : Beatrice Valli mostra gli ‘step’ del suo make up: com’è il viso senza trucco? Lascia tutti di stucco - #Beatrice… -