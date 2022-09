Basket, super Italia all’Europeo! Battuta la Serbia 96-84, Pozzecco e i suoi volano ai quarti di finale | Altri sport (Di domenica 11 settembre 2022) 2022-09-11 20:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Clamoroso a Berlino. Dopo quella in Serbia che è valsa il pass olimpico, l’Italia ottiene una nuova vittoria contro Jokic e compagni e si guadagna i quarti di finale nell’Europeo. Un risultato tanto meritato quanto inaspettato. La squadra di Pozzecco, espulso durante il match, bombarda da tre i serbi e vince 96-84. In una gara equilibrata per tutto il suo svolgimento, a fare la differenza è il quarto quarto chiuso dall’Italia con il parziale di 28 a 18. Gran prova dalla linea da tre punti degli azzurri che chiudono con 16 su 38. Mattatore della serata è Spissu, autore di 22 punti, bene anche Melli e Fontecchio, con 21 e 19. Per il due volte Mvp della ... Leggi su justcalcio (Di domenica 11 settembre 2022) 2022-09-11 20:00:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata da CM.com: Clamoroso a Berlino. Dopo quella inche è valsa il pass olimpico, l’ottiene una nuova vittoria contro Jokic e compagni e si guadagna idinell’Europeo. Un risultato tanto meritato quanto inaspettato. La squadra di, espulso durante il match, bombarda da tre i serbi e vince 96-84. In una gara equilibrata per tutto il suo svolgimento, a fare la differenza è il quarto quarto chiuso dall’con il parziale di 28 a 18. Gran prova dalla linea da tre punti degli azzurri che chiudono con 16 su 38. Mattatore della serata è Spissu, autore di 22 punti, bene anche Melli e Fontecchio, con 21 e 19. Per il due volte Mvp della ...

