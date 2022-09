Basket, Simone Fontecchio: “Non ci siamo mai arresi, i miei compagni sono stati fenomenali” (Di domenica 11 settembre 2022) Impresa stratosferica dell’Italia agli Europei 2022 di Basket. A Berlino gli uomini di Gianmarco Pozzecco recuperano dal -11 e sconfiggono incredibilmente la Serbia per 94-86 al termine di una partita ricchissima di emozioni. Ora i quarti di finale contro la Francia. “Oggi non era facile, loro sono partiti subito forte, ma noi non ci siamo arresi – ha affermato Simone Fontecchio dopo il match ai microfoni di Sky Sport -. I miei compagni sono stati fenomenali e hanno fatto un break allucinante nel quarto periodo con Marco (Spissu, ndr) e Achille (Polonara, ndr). Bravissimi tutti, ogni giocatore ha messo il suo mattone. Nicolò poi ha fatto una partita impressionante in difesa contro Jokic”. MONUMENTALI! ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Impresa stratosferica dell’Italia agli Europei 2022 di. A Berlino gli uomini di Gianmarco Pozzecco recuperano dal -11 e sconfiggono incredibilmente la Serbia per 94-86 al termine di una partita ricchissima di emozioni. Ora i quarti di finale contro la Francia. “Oggi non era facile, loropartiti subito forte, ma noi non ci– ha affermatodopo il match ai microfoni di Sky Sport -. Ie hanno fatto un break allucinante nel quarto periodo con Marco (Spissu, ndr) e Achille (Polonara, ndr). Bravissimi tutti, ogni giocatore ha messo il suo mattone. Nicolò poi ha fatto una partita impressionante in difesa contro Jokic”. MONUMENTALI! ...

