Basket | la parabola di Gianmarco Pozzecco Dal doppio tecnico alla sua Italia che reagisce ed elimina la Serbia

(Di domenica 11 settembre 2022) 4’43”fine del terzo quarto, situazione ancora piuttosto incerta sul 57-61. L’, nonostante il pronostico a sfavore, nonostante un’altra grande performance di Nikola Jokic, è lì, attaccata a una partita che sembrava girare molto male all’inizio. Improvvisamente, arriva un fallo. Ne sono già stati fischiati altri tre agli azzurri: uno a, unopanchina e uno ad Achille Polonara anche piuttosto rivedibile. Questo, però, diventa importante: è il secondo contro il coach azzurro, che vuol dire automaticamente espulsione. Di lì,procede ad abbracciare chiunque si trovi sulla panchina, come a esprimere gratitudine. Lui si è agitato per tutto il tempo, non ha mollato mai un attimo, neanche quando si sono ...

OA_Sport : Dall'espulsione alla gioia: la parabola di Gianmarco Pozzecco, che ha potuto esultare con l'Italia in grado di fare… -

Assieme a Bedetti e Scarponi andrà a comporre la quota riminese presente in squadra. Il ritorno di Davide Meluzzi al Flaminio ha tutte le sembianze della parabola del "figliol prodigo", dopo quattro stagioni passate a farsi le ossa nella seconda lega nazionale in quel di Chieti, una new entry in casa RivieraBanca che ha riscontrato quest'estate, e non ...