Basket | Italia-Francia ai quarti degli Europei! Quando si gioca | orario | programma | tv

Leggi su oasport

(Di domenica 11 settembre 2022) L’affronterà laneidi finaleEuropei 2022 di. La nostra Nazionale si è inventata una surreale impresa alla Mercedes Benz Arena di Berlino, demolendo la Serbia per 94-86 in una partita già consegnata alla leggenda della nostra palla a spicchi. I ragazzi di coach Gianmarco Pozzetto, espulso nel corso del terzo quarto a causa di due tecnici, sono riusciti a surclassare la grande favorita della vigilia: come lo scorso anno a Belgrado nel match di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma questa volta c’era in campo anche il fenomeno Jokic che sembrava poter vincere l’incontro da solo. L’ha sofferto nel primo quarto e si è trovata sotto di undici punti, ma non ha barcollato e ha creduto nella rimonta. Pian piano è rientrata e poi la svolta è ...