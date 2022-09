Basket, Europei 2022: Italia-Serbia è come scalare l’Everest. Come provare a ripetere il capolavoro di Belgrado (Di domenica 11 settembre 2022) Ha preso il via ieri la fase ad eliminazione diretta degli Europeo di pallacanestro 2022 alla Mercedes-Benz Arena di Berlino. L’Italia di coach Gianmarco Pozzecco ha ottenuto l’obiettivo minimo del suo percorso continentale superando il proprio girone casalingo, ma il quarto posto ottenuto l’ha costretta ad un accoppiamento davvero ostico con la Serbia, una delle favorite assolute per il massimo alloro. Non siamo noi a scoprire che il roster di Svetislav Pesic, coach visto anche alle nostre latitudini quando guidò la Virtus Roma fino alle prime battute della stagione 2006/2007, sia pieno zeppo di talento: cinque vittorie in fila con uno scarto medio di 21 punti rifilati agli avversari e il due volte MVP della NBA Nikola Jokic dei Denver Nuggets Come faro, autore fino ad ora di 19,6 punti e 9,4 rimbalzi ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Ha preso il via ieri la fase ad eliminazione diretta degli Europeo di pallacanestroalla Mercedes-Benz Arena di Berlino. L’di coach Gianmarco Pozzecco ha ottenuto l’obiettivo minimo del suo percorso continentale superando il proprio girone casalingo, ma il quarto posto ottenuto l’ha costretta ad un accoppiamento davvero ostico con la, una delle favorite assolute per il massimo alloro. Non siamo noi a scoprire che il roster di Svetislav Pesic, coach visto anche alle nostre latitudini quando guidò la Virtus Roma fino alle prime battute della stagione 2006/2007, sia pieno zeppo di talento: cinque vittorie in fila con uno scarto medio di 21 punti rifilati agli avversari e il due volte MVP della NBA Nikola Jokic dei Denver Nuggetsfaro, autore fino ad ora di 19,6 punti e 9,4 rimbalzi ...

OA_Sport : Italia-Serbia, match valevole per gli ottavi di finale degli Europei di pallacanestro. Serve un'impresa per gli uom… - zazoomblog : Finlandia-Croazia oggi in tv: orario e diretta streaming ottavi di finale Europei 2022 basket - #Finlandia-Croazia… - zazoomblog : Grecia-Repubblica Ceca oggi in tv: orario e diretta streaming ottavi di finale Europei 2022 basket - #Grecia-Repub… - zazoomblog : LIVE – Italia-Serbia Europei 2022 basket RISULTATO IN DIRETTA - #Italia-Serbia #Europei #basket - zazoomblog : Basket Europei 2022: la Grecia sfida la Repubblica Ceca attenzione a Ucraina-Polonia e Finlandia-Croazia - #Basket… -