Basket, Europei 2022. Italia-Serbia 94-86, Spissu: “Partita incredibile, se ci divertiamo ce la giochiamo con tutti” (Di domenica 11 settembre 2022) Marco Spissu ha parlato nell’immediato post-Partita di Italia-Serbia 94-86, ottavo di finale di EuroBasket 2022 andato in scena a Berlino. Una prestazione maiuscola degli Azzurri di Pozzecco, che sono riusciti a ribaltare il pronostico della vigilia e volare ai quarti di finale. “Per questa maglia siamo pronti a tutto, siamo molto stanchi e dobbiamo recuperare ma siamo stati davvero bravi – ha spiegato Spissu ai microfoni di Sky Sport – Siamo forti e ce la possiamo giocare con tutti se riusciamo a divertirci in campo, la nostra forza è questa. L’espulsione di Pozzecco? Sicuramente ci ha cambiato, abbiamo difeso benissimo e segnato canestri importanti in contropiede.” Italia-Serbia: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) LA GIOIA DI ... Leggi su sportface (Di domenica 11 settembre 2022) Marcoha parlato nell’immediato post-di94-86, ottavo di finale di Euroandato in scena a Berlino. Una prestazione maiuscola degli Azzurri di Pozzecco, che sono riusciti a ribaltare il pronostico della vigilia e volare ai quarti di finale. “Per questa maglia siamo pronti a tutto, siamo molto stanchi e dobbiamo recuperare ma siamo stati davvero bravi – ha spiegatoai microfoni di Sky Sport – Siamo forti e ce la possiamo giocare conse riusciamo a divertirci in campo, la nostra forza è questa. L’espulsione di Pozzecco? Sicuramente ci ha cambiato, abbiamo difeso benissimo e segnato canestri importanti in contropiede.”: GLI HIGHLIGHTS (VIDEO) LA GIOIA DI ...

