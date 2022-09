Basket | Europei 2022 | Grecia-Repubblica Ceca 94-88 | cronaca e tabellino

Leggi su sportface

(Di domenica 11 settembre 2022) Lae ildi94-88, ultimo ottavo di finale deglidi. Alla Mercedes Arena di Berlino i greci soffrono oltremodo per oltre tre quarti di gara e poi nel finale riescono a fare la differenza strappando il pass per i quarti di finale dove affronteranno la Germania. Sconfitta assolutamente onorevole per la, a cui non bastano i 21 punti di Vesely e i 17 assist di un Satoransky a tratti geniale. Per gli ellenici ci sono i 27 punti del solito Giannis Antetokounmpo, salito di colpi nel momento del bisogno come solo i grandi fuoriclasse sanno fare. RISULTATI E CLASSIFICHE REGOLAMENTO RIVIVI IL LIVE SU SPORTFACE La– L’avvio di ...