Basket, cosa è successo a Gianmarco Pozzecco: espulso con la Serbia, piange a dirotto (Di domenica 11 settembre 2022) Gianmarco Pozzecco è stato espulso nella partita contro la Serbia, ottavo di finale degli Europei 2022 di Basket. Il CT dell’Italia ha dovuto lasciare il campo di Berlino a metà del terzo quarto, in seguito al secondo fallo tecnico che gli è stato fischiato nel corso dell’incontro (su quattro complessivi, uno a Polonara e l’altro alla panchina). Il primo era arrivato per vigorose proteste in avvio della prima frazione, il secondo è giunto sul 61-57 per la corazzata balcanica. L’allenatore si è così trovato costretto ad abbandonare la Mercedes Benz Arena della capitale tedesca e ha concesso tre tiri liberi agli avversari, che sono così volati sul 63-57. A seguire due triple consecutive dello scatenato Spissu hanno regalato il pareggio, poi si è entrati negli ultimi 10 minuti di gioco sul 68-66 dei ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022)è statonella partita contro la, ottavo di finale degli Europei 2022 di. Il CT dell’Italia ha dovuto lasciare il campo di Berlino a metà del terzo quarto, in seguito al secondo fallo tecnico che gli è stato fischiato nel corso dell’incontro (su quattro complessivi, uno a Polonara e l’altro alla panchina). Il primo era arrivato per vigorose proteste in avvio della prima frazione, il secondo è giunto sul 61-57 per la corazzata balcanica. L’allenatore si è così trovato costretto ad abbandonare la Mercedes Benz Arena della capitale tedesca e ha concesso tre tiri liberi agli avversari, che sono così volati sul 63-57. A seguire due triple consecutive dello scatenato Spissu hanno regalato il pareggio, poi si è entrati negli ultimi 10 minuti di gioco sul 68-66 dei ...

andry9115 : Finirà come finirà, ma COSA STANNO FACENDO GLI AZZURRI DEL BASKET!! Pazzesco!! ?? - dunat_basket : @SgSimoncino Gli arbitri hanno dato dall' inizio cosa fischiano...e lui non doveva reagire. - dunat_basket : Ecco cosa intendi per pressione sulla palla #Italbasket - GabrieleBelved6 : @dunat_basket @SalvatoreLukic @19cecilia06 Ma cosa significa hahahhaha - 19cecilia06 : @dunat_basket Ma non avrai visto manco mezzo derby di Torino, cosa stai dicendo Ma poi che ossessione avete con l… -