Basket, chi affronterà l’Italia ai quarti? Ecco la Francia di Gobert e Fournier: nuova corazzata da paura (Di domenica 11 settembre 2022) Un anno fa la memorabile estate azzurra si era interrotta nei quarti di finale delle Olimpiadi contro la Francia. Mercoledì l’ItalBasket si ritroverà nuovamente di fronte i transalpini e sempre nei quarti, ma questa volta agli Europei. Gli azzurri sono reduci dall’incredibile impresa contro la Serbia e cercheranno un nuovo capolavoro contro la corazzata di Vincent Collet, uscita indenne da un ottavo thrilling contro la Turchia. Dopo Nikola Jokic, l’Italia si trova a superare un’altra muraglia, che porta il nome di Rudy Gobert. Il neo centro dei Minnesota Timberwolves è stato il grande protagonista nel successo contro i turchi. Devastante la sua schiacciata per pareggiare i conti sull’ultimo possesso dei regolamentari. Nel supplementare poi il centro ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Un anno fa la memorabile estate azzurra si era interrotta neidi finale delle Olimpiadi contro la. Mercoledì l’Italsi ritroveràmente di fronte i transalpini e sempre nei, ma questa volta agli Europei. Gli azzurri sono reduci dall’incredibile impresa contro la Serbia e cercheranno un nuovo capolavoro contro ladi Vincent Collet, uscita indenne da un ottavo thrilling contro la Turchia. Dopo Nikola Jokic,si trova a superare un’altra muraglia, che porta il nome di Rudy. Il neo centro dei Minnesota Timberwolves è stato il grande protagonista nel successo contro i turchi. Devastante la sua schiacciata per pareggiare i conti sull’ultimo possesso dei regolamentari. Nel supplementare poi il centro ...

