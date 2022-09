Baseball, Mondiali Under 18 2022: Italia sconfitta da Taipei dopo un lungo rinvio per pioggia (Di domenica 11 settembre 2022) Perde di misura l’Italia nella seconda partita dei Mondiali Under 18 in corso di svolgimento tra Bradenton e Sarasota (dove gli azzurri hanno giocato), in Florida. Gli azzurri del manager Francesco Aluffi sono stati sconfitti per 1-2 dalla forte Cina Taipei, dopo che il playball è stato rimandato di oltre sei ore a causa di una forte pioggia che si è abbattuta sulla Florida. Nei primi tre inning è Taipei a riuscire a creare di più, con l’Italia che nel primo deve salvarsi da una situazione di basi piene e lo fa grazie all’abilità sul monte di Ercolani, che poi riesce a difendersi abbastanza bene anche nelle fasi successive, in cui neutralizza diversi pericoli avversari. Italian Baseball Series 2022: ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Perde di misura l’nella seconda partita dei18 in corso di svolgimento tra Bradenton e Sarasota (dove gli azzurri hanno giocato), in Florida. Gli azzurri del manager Francesco Aluffi sono stati sconfitti per 1-2 dalla forte Cinache il playball è stato rimandato di oltre sei ore a causa di una forteche si è abbattuta sulla Florida. Nei primi tre inning èa riuscire a creare di più, con l’che nel primo deve salvarsi da una situazione di basi piene e lo fa grazie all’abilità sul monte di Ercolani, che poi riesce a difendersi abbastanza bene anche nelle fasi successive, in cui neutralizza diversi pericoli avversari.Series: ...

