Avellino-Gelbison, le probabili formazioni (Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Dopo la sconfitta arrivata contro il Pescara, l’Avellino cerca il riscatto tra le mura amiche del Partenio-Lombardi. Davanti a circa quattromila spettatori, la truppa di Roberto Taurino affronta la neopromossa, Gelbison. Quest’ultima reduce dalla sconfitta per contro la Juve Stabia (1-3). L’occasione è ghiotta soprattutto in vista del primo turno infrasettimanale contro il Monopoli. Prima, però, la gara contro i cilentani. Il tecnico alla vigilia ha predicato calma: “Hanno perso 3 a 1 contro la Juve Stabia ma il risultato può ingannare. Non hanno fatto male, hanno sbagliato un rigore e gli hanno annullato due gol. È un segnale che sono una squadra viva e per questo dovremo fare una grande partita per riuscire a portare a casa i tre punti”. Nessuno stravolgimento di modulo, avanti con il 3-4-3 per ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 11 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Dopo la sconfitta arrivata contro il Pescara, l’cerca il riscatto tra le mura amiche del Partenio-Lombardi. Davanti a circa quattromila spettatori, la truppa di Roberto Taurino affronta la neopromossa,. Quest’ultima reduce dalla sconfitta per contro la Juve Stabia (1-3). L’occasione è ghiotta soprattutto in vista del primo turno infrasettimanale contro il Monopoli. Prima, però, la gara contro i cilentani. Il tecnico alla vigilia ha predicato calma: “Hanno perso 3 a 1 contro la Juve Stabia ma il risultato può ingannare. Non hanno fatto male, hanno sbagliato un rigore e gli hanno annullato due gol. È un segnale che sono una squadra viva e per questo dovremo fare una grande partita per riuscire a portare a casa i tre punti”. Nessuno stravolgimento di modulo, avanti con il 3-4-3 per ...

