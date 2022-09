Avanzata ucraina, la cartina del Cremlino sul ritiro da Kharkiv: cosa resta in mano russa per Mosca – La foto (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo la notizia della grande controffensiva di Kiev contro le forze russe, confermata dallo stesso presidente ucraino Zelensky e, tra i Paesi esteri, anche dall’intelligence britannica, è la stessa Russia a dare conto dell’attuale assetto di guerra sul territorio invaso. Il ministero della Difesa di Mosca ha diffuso una cartina della regione orientale ucraina di Kharkiv che mostra l’ampiezza del ritiro delle sue truppe. ritiro che era stato già confermato poche ore fa da Kiev, sottolineando la riconquista da parte delle forze ucraine di 2.000 km di terra. Secondo la mappa diffusa dalla Difesa russa, le forze di Mosca controllano ormai solo una piccola porzione di territorio a est del fiume Oskil. La mappa aggiornata conferma così notevoli perdite da ... Leggi su open.online (Di domenica 11 settembre 2022) Dopo la notizia della grande controffensiva di Kiev contro le forze russe, confermata dallo stesso presidente ucraino Zelensky e, tra i Paesi esteri, anche dall’intelligence britannica, è la stessa Russia a dare conto dell’attuale assetto di guerra sul territorio invaso. Il ministero della Difesa diha diffuso unadella regione orientalediche mostra l’ampiezza deldelle sue truppe.che era stato già confermato poche ore fa da Kiev, sottolineando la riconquista da parte delle forze ucraine di 2.000 km di terra. Secondo la mappa diffusa dalla Difesa, le forze dicontrollano ormai solo una piccola porzione di territorio a est del fiume Oskil. La mappa aggiornata conferma così notevoli perdite da ...

