Auriemma contro Spalletti: il VIDEO che inchioda il giornalista partenopeo (Di domenica 11 settembre 2022) Al termine di Napoli-Spezia, durante la conferenza stampa del mister partenopeo, si è verificato un momento di alta tensione tra Spalletti ed Auriemma. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Napoli-Spezia è stata una partita molto più complicata di quanto poteva sembrare per i partenopei: il gol vittoria è arrivato solamente all’89’ con il piattone Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di domenica 11 settembre 2022) Al termine di Napoli-Spezia, durante la conferenza stampa del mister, si è verificato un momento di alta tensione traed. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Napoli-Spezia è stata una partita molto più complicata di quanto poteva sembrare per i partenopei: il gol vittoria è arrivato solamente all’89’ con il piattone Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Mike_Bkz : RT @bruttapas: Grande Auriemma che rende contro di lui la tifoseria del Napoli coesa come non lo era da oltre 15 anni - emisruiyes93 : @JediPerLItalia Auriemma si è messo contro la persona sbagliata. Spalletti, oltre ad essere un signor allenatore, è… - Ciccioct89 : RT @SpaceSerieA: ?? In fondo, in fondo, si vogliono tutti bene??. A #Napoli la formula è semplice. Se vinci è tutti contro tutti #Auriemma… - goly87 : @bruttapas ?? Oggettivamente ad auriemma va dato atto che ha compattato l'ambiente contro il mister. Kamikaze - GiovanniDAlt89 : @armcopp @RafAuriemma Wa Auriemma sei proprio juventino. Ti lancio contro @Carloalvino -