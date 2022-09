Aumentare gli stipendi degli insegnanti per allinearli alla media europea: il PD lo ribadisce con “1000 piazze per l’Italia” (Di domenica 11 settembre 2022) In concomitanza con il ritorno in aula degli studenti in molte parti d'Italia oggi e domani si svolge “1000 piazze per l’Italia”, la campagna di mobilitazione del Partito Democratico. Il PD nella piazze con banchetti, iniziative e volantinaggi per illustrare il programma del partito per la scuola, dai libri di testo e trasporti gratuiti per le famiglie con redditi medi e bassi all’accesso universale e gratuito alle mense scolastiche, dalla Scuola dell’infanzia (3-6) anni universale e gratuita alla valorizzazione degli insegnanti aumentando i loro stipendi per allinearli alla media europea L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 11 settembre 2022) In concomitanza con il ritorno in aulastudenti in molte parti d'Italia oggi e domani si svolge “per”, la campagna di mobilitazione del Partito Democratico. Il PD nellacon banchetti, iniziative e volantinaggi per illustrare il programma del partito per la scuola, dai libri di testo e trasporti gratuiti per le famiglie con redditi medi e bassi all’accesso universale e gratuito alle mense scolastiche, dScuola dell’infanzia (3-6) anni universale e gratuitavalorizzazioneaumentando i loroperL'articolo .

