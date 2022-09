Atletica, Vallortigara e Nick Ponzio al Meeting di Bellinzona. Parata di italiani al Galà dei Castelli (Di domenica 11 settembre 2022) La stagione di Atletica leggera si avvia verso la sua naturale conclusione. L’estate sta finendo e uno degli ultimi appuntamenti dell’annata agonistica all’aperto è il Meeting di Bellinzona, tappa conclusiva del Continental Tour (livello silver). Al Galà dei Castelli, in programma lunedì 12 settembre, vedremo all’opera diversi italiani, tra cui spicca Elena Vallortigara. Il bronzo iridato di salto in alto, reduce dal quinto posto in Diamond League, sarà chiamata a fronteggiare l’australiana Eleanor Patterson (Campionessa del Mondo), ma anche altre atlete di spicco come l’uzbeka Safina Sadullayeva, la kazaka Nadezhda Dubovitskaya e la serba Angelina Topic, in pedana anche Marta Morara. Nick Ponzio si cimenterà nella sua 36ma gara ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) La stagione dileggera si avvia verso la sua naturale conclusione. L’estate sta finendo e uno degli ultimi appuntamenti dell’annata agonistica all’aperto è ildi, tappa conclusiva del Continental Tour (livello silver). Aldei, in programma lunedì 12 settembre, vedremo all’opera diversi, tra cui spicca Elena. Il bronzo iridato di salto in alto, reduce dal quinto posto in Diamond League, sarà chiamata a fronteggiare l’australiana Eleanor Patterson (Campionessa del Mondo), ma anche altre atlete di spicco come l’uzbeka Safina Sadullayeva, la kazaka Nadezhda Dubovitskaya e la serba Angelina Topic, in pedana anche Marta Morara.si cimenterà nella sua 36ma gara ...

