Atletica, Rachele Mori vince i Campionati del Mediterraneo Under 23: 14 ori per l'Italia (Di domenica 11 settembre 2022) A Pescara si sono conclusi i Campionati del Mediterraneo Under 23 di Atletica leggera. Rachele Mori si è presa la copertina della seconda giornata, vincendo nel lancio del martello con 65.60 metri dopo il trionfo ai Mondiali Under 20. Il successo della capitana è stato accompagnato dalle affermazioni di Matteo Raimondi sui 400 metri in 46.35, Giulia Guarriello sui 100 ostacoli in 13.37, Marco Ricci sui 100 metri in 10.36, la 4×400 maschile in 39.57, la 4×400 femminile in 3:34.25. Fanno festa anche Federico Riva sui 1500 metri in 4:14.76, Asia Tavernini con 1.85 nel salto in alto, Anna Musci nel getto del peso con 15.52, Enrico Saccomano nel lancio del disco con 57.90, Veronica Zanon nel salto triplo con 12.92, Aurora Bado sui 5000 metri in 16:30.71.

