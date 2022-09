Atletica, Ahmed Abdelwahed dopo la positività al Meldonium: “Aspetto le controanalisi, ho sempre corso per divertirmi” (Di domenica 11 settembre 2022) Era diventato una delle facce nuove dell’Atletica italiana, Ahmed Abdelwahed. L’atleta romano di origine egiziana si era imposto all’attenzione dello sport azzurro grazie all’argento nei 3000 siepi conquistato durante gli Europei di Atletica leggera, ma nella giornata di ieri è arrivata la notizia della sua positività al Meldonium. La sua positività a questo farmaco per il cuore, balzato agli onori della cronaca nel 2016 quando la sua prima vittima illustre fu la tennista Maria Sharapova, è arrivata proprio durante la manifestazione continentale. Adesso può rischiare una squalifica fino a quattro anni. L’atleta ha voluto commentare l’accaduto con un post sul popolare social network Instagram: “Certe cose sembrano impossibili finché non ti accadono. Sono stato sospeso ... Leggi su oasport (Di domenica 11 settembre 2022) Era diventato una delle facce nuove dell’italiana,. L’atleta romano di origine egiziana si era imposto all’attenzione dello sport azzurro grazie all’argento nei 3000 siepi conquistato durante gli Europei dileggera, ma nella giornata di ieri è arrivata la notizia della suaal. La suaa questo farmaco per il cuore, balzato agli onori della cronaca nel 2016 quando la sua prima vittima illustre fu la tennista Maria Sharapova, è arrivata proprio durante la manifestazione continentale. Adesso può rischiare una squalifica fino a quattro anni. L’atleta ha voluto commentare l’accaduto con un post sul popolare social network Instagram: “Certe cose sembrano impossibili finché non ti accadono. Sono stato sospeso ...

